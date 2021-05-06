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Зеленский рассказал, сколько войск ВС РФ находится на границе с Украиной

  /   Обновлено: 06 мая 2021 13:44
Украина
Зеленский рассказал, сколько войск ВС РФ находится на границе с Украиной
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 6 мая. Количество российских военных около украинских границ составляет порядка 75 тысяч человек, однако их численность медленно уменьшается, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Крым покинули лишь 3500 российских военнослужащих, а присутствие войск около украинских границ все еще остается значительным, сообщил Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что группировка российских войск не представляет никакой угрозы для соседних государств. Передвижения ВС РФ осуществляются исключительно внутри своей страны, поэтому личный состав будет располагаться на тех позициях, которые будут считаться целесообразными на данный момент.

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