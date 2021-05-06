Банк Goldman Sachs обратил внимание инвесторов на российский рынок акций

Нью-Йорк, 6 мая. Развивающиеся рынки с наименьшим иностранным участием могут показать лучшие результаты в период укрепления доллара, считают эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs.

В периоды укрепления доллара и роста реальной доходности в США инвесторам нужно вкладывать средства в развивающиеся фондовые рынки с минимальным зарубежным присутствием, которые могут показать лучшую доходность. Таковыми являются Россия и Мексика, полагают аналитики.

Развивающиеся рынки, где иностранные инвесторы активны, показывают большую доходность в соответствии с традиционными индикаторами глобального риска и становятся менее интересны в периоды укрепления доллара. Кроме того, Россия, Южная Африка, Бразилия и Мексика получат наибольшую выгоду среди развивающихся рынков в процессе вакцинации от коронавируса, отметили в Goldman Sachs.

Оценка доходности ведущих биржевых индексов в летний и зимний периоды ранее подтвердила актуальность «Индикатора Хэллоуина». Между тем директор Sirin Development Лауринас Кузавас выразил мнение, что иностранному инвестору сложно рассчитывать на прибыльность бизнеса в России. Все дело в колебаниях курса валют и санкциях западных стран, приводит его слова «ФедералПресс».