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Банк Goldman Sachs обратил внимание инвесторов на российский рынок акций

Экономика
Банк Goldman Sachs обратил внимание инвесторов на российский рынок акций
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Нью-Йорк, 6 мая. Развивающиеся рынки с наименьшим иностранным участием могут показать лучшие результаты в период укрепления доллара, считают эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs.

В периоды укрепления доллара и роста реальной доходности в США инвесторам нужно вкладывать средства в развивающиеся фондовые рынки с минимальным зарубежным присутствием, которые могут показать лучшую доходность. Таковыми являются Россия и Мексика, полагают аналитики.

Развивающиеся рынки, где иностранные инвесторы активны, показывают большую доходность в соответствии с традиционными индикаторами глобального риска и становятся менее интересны в периоды укрепления доллара. Кроме того, Россия, Южная Африка, Бразилия и Мексика получат наибольшую выгоду среди развивающихся рынков в процессе вакцинации от коронавируса, отметили в Goldman Sachs.

Оценка доходности ведущих биржевых индексов в летний и зимний периоды ранее подтвердила актуальность «Индикатора Хэллоуина». Между тем директор Sirin Development Лауринас Кузавас выразил мнение, что иностранному инвестору сложно рассчитывать на прибыльность бизнеса в России. Все дело в колебаниях курса валют и санкциях западных стран, приводит его слова «ФедералПресс».

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