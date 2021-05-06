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Жители Кирова заметили удивительное небесное явление

Общество
Жители Кирова заметили удивительное небесное явление
pixabay.com

Киров, 6 мая. Неожиданное и впечатляющее оптическое явление удалось заснять жительнице Кирова. Объектом съемки стала необычная двойная радуга.

Радуга появилась 5 мая в Сунском районе примерно в 14:07, сообщает «Свой Кировский.РФ». Она располагалась крайне низко к земле, при этом обладала эффектом дублирования цветов. Солнце находилось в таком положении, что верхняя часть нижней радуги образовалась лишь в 2° над горизонтом. Интерференция цветов — это слабые полосы разных цветов, которые поочередно возникают на внутренней стороне первичной радуги. Благодаря этому процессу можно наблюдать появление множественных радуг.

Ранее эксперты NASA прокомментировали возникновение радуги на Марсе. По их словам, наблюдать это явление было возможно благодаря оптической иллюзии, которая возникла на линзе фотоаппарата. Снимок был сделан марсоходом Perseverance и поставил в тупик многих экспертов, которым сложно было объяснить появление радуги на планете без дождя и солнца.

киров природа радуга
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