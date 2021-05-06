Власти Египта вводят новый локдаун на две недели

Каир, 6 мая. Время работы ряда учреждений и заведений в Египте будет ограничено в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Ограничения, в частности, касаются кафе, ресторанов и театров.

Правительство Египта приняло решение о введении новых ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции среди населения. Согласно новым правилам, режим работы в местах большого скопления людей будет ограничен. Подобные заведения должны будут закрываться не позднее 21:00.

«С 6 по 21 мая магазины, торговые центры, кафе, кафетерии, рестораны, кинотеатры и театры должны будут закрываться в девять часов вечера, чтобы значительно уменьшить скопление людей», — сообщает газета Al-Masry Al-Youm со ссылкой на заявление премьер-министра Египта Мустафы Мадбули.

Как отметил Мадбули, работа служб доставки после девяти часов вечера будет разрешена. Ограничения будут действовать с 6 по 21 мая.

Решение о введении локдауна приняли и власти Индии, сообщает «Ридус». Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране превысило 350 тысяч.

Ранее сообщалось, что правительство Мальдив также ввело новые ограничения в связи с пандемией COVID-19. Жители мальдивской столицы должны будут соблюдать правила комендантского часа.