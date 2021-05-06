Группа неизвестных регулярно нападает на прохожих в Екатеринбурге

Екатеринбург, 6 мая. Несколько жителей Екатеринбурга пострадали от рук неустановленных хулиганов. Нападения чаще всего происходят в центре города.

Последней жертвой нападения стал известный барабанщик группы Snowbox Семен Клавда. По словам музыканта, в драке он получил перелом орбитальной кости и сотрясение мозга. На помощь к нему пришла пара, увидевшая потасовку.

Все случаи произошли в районе улиц Красноармейской, Луначарского, Малышева и Энгельса. Один из пострадавших госпитализирован в клинику. Мотивы злоумышленников неизвестны. Также не уточняется, ищут ли преступников оперативники. Официальной информации об инцидентах не поступало.

Молодые люди повздорили недалеко от Думской улицы в Северной столице. Между ними завязалась драка. Очевидцы говорят, что в потасовке участвовали минимум шесть человек. Предположительно, все они были в состоянии алкогольного опьянения, сообщал ФАН.