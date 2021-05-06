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Зеленский доложил главе Госдепа США о ситуации на границе с Россией

  /   Обновлено: 06 мая 2021 13:45
Политика
Зеленский доложил главе Госдепа США о ситуации на границе с Россией
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 6 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Киева все еще видят угрозу на границе с Россией.

Своими соображениями на этот счет украинский лидер поделился в результате встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл с официальным визитом в украинскую столицу. В свою очередь американский дипломат отметил, что в США видят наибольшую с 2014 года концентрацию российских войск на границе с Украиной. По словам Блинкена, в Вашингтоне наблюдают за ситуацией «очень внимательно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что группировка российских войск у границ Украины не несет никакой угрозы и будет находиться в регионе столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что никого не должны беспокоить передвижения войск внутри страны.

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