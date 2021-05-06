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Спонсирующий Bellingcat Конгресс США заказал Грозеву доклад об отравлении Навального

Общество
Спонсирующий Bellingcat Конгресс США заказал Грозеву доклад об отравлении Навального
twitter.com  /  @christogrozev

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил о намерении выступить в Конгрессе США с докладом по ситуации с отравлением Алексея Навального. Сам факт этого выступления может нанести новый удар по репутации издания, поскольку изначально оно позиционировало себя как независимая исследовательская организация, работающая на общественных началах.

Ранее Грозев в эфире украинской программы «Студiя Захiд» сообщил, что ему поручено представить собранные Bellingcat материалы по отравлению основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга).

«Нас пригласили в конгресс сделать презентацию именно по этому кейсу. Это будет меньше чем через месяц. Есть интерес со стороны американского конгресса», — уверяет журналист.

Ситуация показательна тем, что сотрудничество Навального и его соратников с отдельными представителями зарубежного истеблишмента не является секретном для широкой общественности. Что касается Bellingcat, то это СМИ последовательно опровергает любые подозрения о своей связи с западными правительствами.

Так, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс ранее заявлял, что костяк организации составляют «энтузиасты», ведомые общественными идеями и ценностями. Деятельность проекта, как утверждает журналист, финансируется независимыми фондами. Однако совместное расследование Telegram-канала «Рыбарь» и международного отдела ФАН показало, что финансирование проходит через ангажированные организации и структуры-прокладки, работающие в интересах иностранных государств.

Спонсирующий Bellingcat Конгресс США заказал Грозеву доклад об отравлении Навального
pxhere.com  / CC0 Public Domain

В конце концов на сайте издания одним из грантодателей обозначен «частный» американский Национальный фонд за демократию (НКО признана нежелательной в России). Проблема в том, что этот фонд финансируется Конгрессом США, что позволяет поставить любые доводы о «частности» структуры под сомнение.

Сам факт приглашения Грозева в конгресс представляет собой очередное подтверждение наличия связей между Bellingcat и американским правительством. Это разрушает навязываемый изданием миф о своей независимости и мнимой непредвзятости.

Ранее ФАН обратил внимание, что Bellingcat, будучи участником британской программы по «ослаблению России», объявило о сборе пожертвований для ранее включенной в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, «Медузы»2.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный конгресс сша фбк bellingcat грозев
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