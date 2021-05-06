Блинкен заявил, что США ожидают более предсказуемых отношений с Россией

Киев, 6 мая. Соединенные Штаты ожидают предсказуемых отношений с Российской Федерацией, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Он прибыл на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Они намерены обсудить отношения между Вашингтоном и Киевом.

«Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения», — подчеркнул американский госсекретарь, говоря о России.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии Юрий Гемпель заявил, что Украина ошибочно рассчитывает «вернуть» полуостров с помощью водной блокады.