Ученые из Швеции назвали группу крови, которая более подвержена образованию тромбов

Стокгольм, 6 мая. Ученые из Швеции рассказали о влиянии группы крови пациента на риск образования тромбов, а также о профилактике этого заболевания.

В процессе образования сгустков крови в сосудах могут формироваться тромбы. Это происходит по причине нарушения функций свертываемости крови. Ишемический инфаркт или деформация легочной артерии могут являться последствием этого заболевания.

Исследование, которое провели ученые из Швеции, основано на анализе данных 5 млн пациентов. В ходе эксперимента выявлено более 49 заболеваний, которые встречаются у людей с определенными группами крови, сообщает eLife .

Таким образом специалисты предположили, что у людей со второй группой крови чаще обнаруживаются тромбозы. Они отмечают, что изучение причин образования тромбов поможет защитить от них. Профилактикой такого заболевания может стать здоровое и правильное питание, прогулки на свежем воздухе, а также забота об иммунной системе.

Ранее сообщалось, что американские ученые показали новую технологию диагностики депрессии с помощью анализа крови. Они нашли биомаркеры в крови, которые указывают на депрессивные состояния.