Зеленский и Блинкен обсудили вопрос безопасности в Азовском и Черном морях

Киев, 6 мая. Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей встречи обсудили вопрос о безопасности в районе Азовского и Черного морей.

Энтони Блинкен недавно прибыл в Киев. В рамках беседы с Зеленским госсекретарь США сообщил, что есть одна идея относительно совместных действий Украины и США в районе Азовского и Черного морей. Однако пока что принято решение не озвучивать эти планы.

«Надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы обязательно все расскажем обществу», — заявил Зеленский во время пресс-конференции.

Во время встречи Блинкен также заявил, что Вашингтон весьма внимательно наблюдает за ситуацией около украинско-российской границы. Госсекретарь указал на активность ВС РФ в регионе. При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что перемещение российских военных осуществляется исключительно внутри своей страны. Такие действия не представляют опасности для других государств.