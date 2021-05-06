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Аналитики рассказали о реакции нефти на коронавирусный кризис в Индии

Экономика
Аналитики рассказали о реакции нефти на коронавирусный кризис в Индии
Global Look Press  /  Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Ситуация с пандемией коронавируса в Индии оказывает негативное давление не нефть, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть не сумела преодолеть рубеж 70 долларов за баррель. При подходе к этой границе наступила существенная коррекция. В итоге рынок торгует черным золотом в районе 69,30 доллара за баррель.

«Несмотря на хорошие данные по запасам нефти в США (они в очередной раз снизились больше, чем ожидалось), подросли запасы бензина. Это говорит о том, что спрос на бензин в преддверии автомобильных сезонов не столь активен. Тем не менее цены на нефть остаются высокими», — пояснили эксперты.

Кроме того, негативным фактором для нефти выступает тот факт, что страны ОПЕК начинают повышать добычу, а Саудовская Аравия понизила экспортные цены для Азии и Европы. Также на ценах на черное золото сказывается тяжелая ситуация в Индии, связанная с пандемией коронавирусной инфекции. Однако шансы для нефти по преодолению отметки в 70 долларов за баррель сохраняются.

Аналитики рассказали о реакции нефти на коронавирусный кризис в Индии
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Что касается отечественной валюты, рубль пытается укрепляться. Сегодня он торгуется на уровне 74,60. В отсутствие негативных новостей и высоких цен на нефть рубль укрепляется, однако негативные факторы, связанные с геополитикой, сохраняются. Если введут новые санкции, то доллар снова взлетит выше 75 рублей.

«Завтра рубль перед длинными выходными еще может ослабнуть», — заключили аналитики.

Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает влияние на рубль. Кроме того, ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал в беседе с журналистами, какие факторы указывают на дальнейшее укрепление российской национальной валюты.

нефть россия индия рубль
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