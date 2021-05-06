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Супруга Игоря Николаева рассказала, как ей удается сохранять форму

Шоу-бизнес
Супруга Игоря Николаева рассказала, как ей удается сохранять форму
Prt Scr youtube.com/ Россия 1

Москва, 6 мая. Певица Юлия Проскурякова рассказала, как борется с лишними килограммами. Артистка честно ответила на многочисленные вопросы поклонников в Instagram.

Супруга композитора и исполнителя Игоря Николаева призналась, что ей никогда не удавалось быть очень худой. Чтобы не набирать лишние килограммы, она вынуждена всегда внимательно следить за тем, что ест.

«Ох, тяжело мне все это поддерживать. Лень-матушка и словосочетание «начну завтра» — наше русское и такое любимое», — откровенно рассказала певица.

Сохранять форму ей удается лишь благодаря важным мероприятиям. Проскурякова поделилась, что худеть ей удается лишь перед съемками или для того, чтобы эффектно появиться перед публикой. Звезда призналась, что не является сторонницей строгих диет, поскольку они плохо сказываются на самочувствии.

Несмотря на все недовольства артистки, фигура Проскуряковой восхищает ее фанатов. Во время семейного отдыха в начале года певица хвасталась идеальным телом в купальнике.

instagram николаев проскурякова
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