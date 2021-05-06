Яценюк назвал стену на границе с РФ «стоп-линией» для Русского мира

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк признал, что проект «Стена» носит не военный, а политический характер. Кроме того, он назвал ров на границе с РФ «стоп-линией» для Русского мира.

В мае 2015 года Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера, объявил о начале строительства «реальной госграницы» с Россией. Проект назвали «Стена», а позже, по инициативе самого премьера, переименовали в «Европейский вал». Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.

Некоторые украинские политики «Стену» Яценюка окрестили «огородной решеткой» и «ямой», стоимость которой составляет 4 млрд грн (почти 11 млрд руб.). Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на «Стену». Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков. Сроки завершения строительства постоянно переносились — сначала на 2018-й, потом на 2021-й, теперь на 2025 год.

Долгое время о «Стене» не было ничего слышно. И вот накануне глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается. По его словам, сейчас завершаются работы по обустройству границы в Харьковской области. За все время власти обустроили около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора. Примечательно, что украинский офицер признал бесполезность «стены Яценюка».

«Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно защитила, стала своеобразным саркофагом от русских «Искандеров» и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны», — заявил генерал-майор.

facebook.com / @yatsenyuk.arseniy

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Государственной пограничной службы Украины об обустройстве границы с Россией. Российский политик считает, что никакого стратегического значения «Стена» в себе не несет. Также он заметил тот факт, что на весь проект Украина уже выделила более 2 млрд грн.

«Дело Яценюка, соорудившего хлипкий заборчик и канавку на границе с Россией за 100 миллионов гривен, процветает. На 70 километров (??) колючей проволоки, 100 километров металлического заборчика и целых 400 километров рва уже потрачено более 2 миллиардов гривен! Сколько из них разворовано — покрыто мраком. А толку — ноль», — написал Пушков в своем Twitter.

yatsenyuk.org.ua / Официальная страница Арсения Яценюка

Примечательно, что мимо комментария российского сенатора не смог пройти и сам идеолог проекта «Стена» Арсений Яценюк. Он признал, что сооружение на границе с Россией носит чисто политический смысл. Поэтому он назвал ров на границе с РФ «стоп-линией» для Русского мира.

«Только украинская пограничная служба заявила, что строительство проекта «Стена» продолжается и завершены очередные работы в Харьковской области, как тут же отреагировала Москва. Уверен, что дело, начатое моим правительством по строительству границы, будет завершено этой властью или позже, когда наша команда сможет принимать соответствующие решения. Ров, рокадную дорога, колючая сетка, сверхсовременные системы наблюдения указывают стоп-линию Русскому миру», — написал он в Facebook.

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