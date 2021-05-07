Боевой цирк: Победу над нацизмом приближали не только люди. Колонка Эдгарда Запашного

День Победы 9 мая — один из самых главных праздников в нашей стране. Это наша общая Победа, которая отмечается во всем мире людьми, осознающими величие подвига советского солдата. Именно советский солдат спас мир, остановив фашистскую машину по истреблению людей. Рассказывая об этом празднике, хочу обратить внимание читателей на один немаловажный факт: вклад в эту победу не только людей, но и животных. И, конечно, если мы говорим о цирковых животных, нужно вспомнить о дрессировщиках, которые были рядом с ними.

ТАСС /

Уже во взрослом возрасте для меня было откровением, когда я увидел фотографии военных лет, на которых запечатлены слоны, передвигающие пушки, северные олени и верблюды, запряженные в тачанки. Лишь с возрастом пришло осознание, кто такие собаки-поисковики или дельфины-саперы. Очень важно понимать, что животные наравне с людьми приближали День Победы. Многие из этих животных отдали за нашу Победу свою жизнь. Да — неосознанно. Да — не понимая важности своих действий. Но люди, которые были с ними рядом, не сомневались в необходимости того, что делали.

В прошлом году в Ижевском цирке разгорелся скандал, когда в интернет попали кадры со спектакля, где на костюмах животных (это были обезьяны, козлы и так далее) была изображена свастика. Тогда многие, не видя спектакля, не понимая сюжета, обвинили режиссера в пропаганде фашизма. Для меня это удивительно, потому что нельзя критиковать то, в чем не разобрался до конца. Ведь для полного понимания картины необходимо увидеть весь спектакль собственными глазами и, что немаловажно, знать историю своей страны.

ТАСС / Леонид Великжанин

Если мы с вами окунемся в мир фото и видео военных лет, то увидим много интересного. Например, мы увидим, как клоун Карандаш (народный артист СССР Михаил Румянцев) во время войны давал спектакли и в цирках, и на линии фронта. Это были пародийные спектакли, высмеивающие фашизм. Тем самым он поднимал дух зрителей, поднимал дух советского солдата. У клоуна были репризы, во время которых его знаменитая собака Клякса выбегала к микрофону и тявкала, а затем Карандаш говорил:

«Речь министра пропаганды Геббельса закончилась!»

В тот момент, естественно, ни у кого не возникало мысли, что это якобы пропаганда фашизма, хотя все было названо своими именами — были произнесены фамилия и должность одного из действующих лидеров нацистской Германии.

А еще Михаил Румянцев, переодевшись в подобие немецкой военной формы, залезал в деревянный танк, на котором была изображена свастика, и показывал сценку, как немцы шли на Москву и как бесславно возвращались. Там везде присутствовала нацистская символика, но, повторю: ни у кого не возникало даже мысли, что это может быть пропагандой фашизма. Именно поэтому мне не понять современных людей, которые никогда не брали в руки автомат, но с удовольствием хватаются за любую возможность кого-то в чем-то обвинить.

Prt Scr youtube.com / Старое телевещание, журнал Марины

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что современная молодежь уже не так трепетно относится к подвигу советского солдата, как мы бы этого хотели. В интернете нередко попадаются ролики с девушками, танцующими тверк на фоне памятников Победы. Мы видим, как люди позволяют себе жарить шашлыки и сосиски на Вечном огне. И многие другие мерзкие примеры отшибленной памяти.

Это идет от того, что я бы назвал «недообразованностью». От того, что мы с вами, взрослые, недостаточно информируем молодое поколение, не рассказываем им, насколько страшна война, как страшен фашизм и как важна была Победа для всей планеты.

Я сторонник того, чтобы деятели культуры через свои произведения как можно больше и чаще рассказывали молодому поколению об ужасах войны и о подвигах, совершенных нашими воинами.

ТАСС / Ольга Ландер

8 мая в Курском цирке стартует спектакль «Салют Победы» (режиссер-постановщик — народный артист России Анатолий Марчевский). Будет там и фашистская символика, и воссозданные сцены с участием настоящих лошадей, так как в начале войны, как известно, были случаи, когда конные отряды совершали подвиги, идя с шашками на танки.

Сходите на этот спектакль: убежден, что он произведет должное впечатление на вас и ваших детей!

Возле главного входа в Большой Московский цирк, которым я руковожу, установлена стела, на которой золотыми буквами выбиты имена цирковых артистов, которые ушли на фронт и сделали все, чтобы приблизить День Победы. Среди тех, чьи имена выбиты на монументе, есть два героя Советского Союза. Мы ими гордимся.

Но повторю еще раз: мы должны быть благодарны не только людям, но и животным, которые отдали свои жизни ради этого великого дня!

ТАСС / Левшин Ф.

Справка ФАН

Как известно, Кодексом об административных правонарушениях России предусмотрена ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

В КоАП РФ статья 20.3 гласит:

«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Однако у этой статьи есть примечание, которое введено федеральным законом от 01.03.2020 N 31-ФЗ:

«Положения настоящей статьи не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать нацистскую атрибутику и символику в произведениях науки и искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и отсутствии признаков его пропаганды или оправдания.

В феврале 2020 года Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.