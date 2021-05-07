Авторы «экологического» иска против «СП-2» признали потребность Германии в газе

Экоактивисты из немецкой природоохранной организации NABU (Naturschutzbund Deutschland), которая подала иск против строительства «Северного потока — 2», согласились с тем, что природный газ необходим для энергообеспечения Германии. Об этом ФАН сообщил представитель NABU Ким Корнелиус Детлофф.

Ранее в своем заявлении по поводу поданного иска организация заявляла об отсутствии потребности в голубом топливе в условиях т. н. энергоперехода на, как считается, более экологичные виды топлива.

«Бесспорно, природный газ будет по-прежнему способствовать энергетической безопасности Германии в течение длительного времени», — пояснил господин Детлофф, отвечая на вопрос ФАН о возможных планах полного отказа от углеводородов из-за перехода на «зеленую» энергетику.

При этом представитель экоактивистов подчеркнул, что потребление газа в ФРГ снижается.

«Экспертное исследование, проведенное NABU, показывает, что существующая сегодня газовая инфраструктура [Германии] более чем достаточна. При этом дополнительный трубопровод, на наш взгляд, ставит под угрозу развитие возобновляемых источников энергии», — отметили в NABU.

Детлофф напомнил, что его организация протестует против строительства «Северного потока — 2» с лета 2018 года. На продолжительность этого противостояния, по его словам, повлияли неоднократные изменения проекта газопровода. Представитель организации посетовал также, что предыдущая попытка бороться с проектом через суд фактически оказалась бесполезной.

«Уже с 2018 года рассматривается иск NABU против разрешения на строительство в прибрежных водах земли Мекленбург — Передняя Померания. Однако этот участок трассы протяженностью в 50 км уже завершен. Дело до сих пор не рассмотрено по существу Верховным административным судом Грайфсвальда. Иск находится в ожидании рассмотрения», — рассказал Детлофф.

Федеральное агентство новостей /

Уверенности в успешном рассмотрении нового обращения у экоактивистов тоже нет.

«Мы не можем предугадать решение суда, но продолжаем настаивать на нашем несогласии с качеством утверждения проекта, на ущербе морским заповедникам и отсутствии потребности в газопроводе с точки зрения экономики и энергетики», — подчеркнул Детлофф.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов к доводам немецких экологов отнесся скептически, указав на двойные стандарты в подходах к развитию газотранспортной инфраструктуры Европы.

«Противникам «Северного потока — 2» приходится постоянно придумывать некие смысловые конструкции, в том числе и такие: «Да, газ нужен, но существующих мощностей по его доставке достаточно». Такое говорится, когда речь идет о доставке именно российского газа. Потому что когда речь заходит о газе из Азербайджана, о сжиженном природном газе, выясняется, что, конечно, надо и на хорватском острове Крк организовать терминал для СПГ и газовый коридор построить… А вот для российского газа ничего подобного, мол, не нужно, для него достаточно», — рассказал Фролов.

Эксперт обратил внимание на то, что никто из представителей России или европейских партнеров проекта не заявлял о «Северном потоке — 2» как о газопроводе, созданном именно для увеличения поставок голубого топлива в Европу.

«Эти люди преднамеренно придумывают тезис об увеличении поставок, который никогда не озвучивался ни российской стороной, ни нашими европейскими партнерами, участвующими в реализации «Северного потока — 2», и сами же мастерски ему противостоят. Этот тезис пытаются опровергать и на Украине тоже. Разумеется, речи об этом не идет. Никто не спорит даже с тем, что формально мощностей, имеющихся на территории Украины, достаточно, чтобы не использовать первый и второй «Северные потоки», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

По словам Фролова, Украина формально способна транспортировать порядка 120 миллиардов кубометров газа в сторону европейских потребителей. Другое дело, что техническая и практическая способность украинской инфраструктуры обеспечить надежный транзит вызывает серьезные сомнения.

«Украина не финансирует свою инфраструктуру. Она не вкладывает деньги, достаточные для осуществления текущих капитальных ремонтов и модернизации своей газотранспортной системы. Из-за этого техническое состояние трубы становится слабопрогнозируемым, — пояснил собеседник ФАН. — И связывать свое будущее как поставщикам, так и потребителям газа с неким транзитным коридором, который в любой момент может превратиться в пепел, никому не хочется. Достаточно вспомнить, что только за последний год было два порыва: один на газопроводе, не связанном с транзитной системой Украины, а другой — именно на связанном с ней».

Замдиректора Института национальной энергетики напомнил, что и против реализации проекта «Северный поток» выдвигались аналогичные возражения.

«Тем не менее, и «Северный поток» был построен, и газопровод «Ямал — Европа» был построен, и сейчас достраивается «Северный поток — 2». А почему? Потому что никто не хочет связывать свою судьбу с Украиной. И речь не о том, что это Россия не хочет, речь о том, что европейские получатели тоже этого опасаются!» — подчеркнул Фролов.

Новостное агентство «Харьков». /

Он напомнил слова главы австрийской компании OMV Райнера Зеле, являющейся одним из активных партнеров «СП-2», в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Представитель компании заявил, что запуск газопровода положит конец «украинской монополии» в вопросах транзита газа.

Ранее Фролов объяснил немецким экоактивистам, почему им нужно кардинально изменить свое отношение к проекту, если они действительно выступают за заботу об окружающей среде.

Представители NABU убеждены, что реализация проекта вредит окружающей среде и морскому дну «на площади размером более 16 футбольных полей», а общая зона негативного влияния магистрали на природу десятикратно больше. Они настаивают на запрете строительства газопровода. Из-за судебного иска природоохранной организации работы были приостановлены предположительно до конца мая.