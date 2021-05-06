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Максим Осадчий назвал время работы с Фадеевым творческим и инновационным

Интервью
Максим Осадчий назвал время работы с Фадеевым творческим и инновационным
ТАСС  / 

Известный российский кинооператор и режиссер клипов Максим Осадчий заявил ФАН, что во время совместной работы с Максимом Фадеевым у них практически всегда было взаимопонимание.

Лауреат и номинант различных премий, включая «Нику» и «Золотой орел», в эксклюзивном интервью рассказал о годах тесного сотрудничества со знаменитым композитором и продюсером, которому в четверг исполнилось 53 года.

— Максим, как вы познакомились со своим тезкой?

— Это была такая исключительно творческая встреча. Фадеев записал тогда альбом «Танцуй на битом стекле» (в 1991 году. — Прим. ФАН), и режиссером выступил Степан Михалков. Это был замечательный альбом, ни на что не похожий, очень творческий, очень самобытный. После этого мы и начали общаться, сдружились.

Практически все клипы проекта «Линда» мы сделали вместе: Максим был главным вдохновителем, а я — оператором. Ну и, в общем-то, мы делили, так сказать, немного режиссуру.

— Вы спорили с ним на съемках? Вы, например, говорили, что надо сделать так, а он считал, что надо сделать вот так.

— У нас всегда был диалог, и обязательно находились какие-то общие решения. Я, честно говоря, и не припомню, чтобы мы, так сказать, ссорились, — нашла коса на камень. Нет, такого не было. Все шло довольно-таки по-дружески, и взаимопонимания было куда больше, чем его отсутствия.

Потом к нам подключился еще Армен Петросян, замечательный режиссер, который, к сожалению, уже ушел из жизни (в 1999 году он погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 36 лет. — Прим. ФАН).

В общем, те времена можно вспоминать только как исключительно творческие, даже можно сказать — инновационные, потому что мы делали вещи, которые не были похожи ни на что из того, что вообще делалось тогда на нашей эстраде.

На самом деле, то время было счастливое, и без него, я думаю, никто бы из нас не стал тем, кем мы есть сейчас, мы не состоялись бы.

Максим Осадчий назвал время работы с Фадеевым творческим и инновационным
ТАСС  / Шамуков Руслан

— Какой вообще человек — Максим Фадеев?

— Человек он замечательный, в нем есть сочетание такого сильного, мощного, талантливого начала. Потому что все это организовать, собрать всю свою команду, привезти ее из родного города Кургана в Москву, объединить еще каких-то музыкантов, а это был довольно-таки обширный коллектив, — на такое способна только большая личность. И, в общем-то, заниматься этой организацией далеко не каждый может.

Максим — дружественный, мягкий такой, скажем, но в то же время он и не без твердости. Потому что вот именно эта его твердость позволяла принимать важные решения.

— Что в заключение пожелаете Фадееву на его день рождения?

— Прежде всего, хочу пожелать дальнейшего творческого полета. Я уважаю и люблю его музыку и считаю, что это один из самых ярких наших музыкантов, которого ни с кем нельзя спутать.

Максим Фадеев родился 6 мая 1958 года в Кургане. В детстве ходил в музыкальную школу при Курганском музыкальном училище. В юности играл в музыкальной группе сначала при ДК Машиностроителей, а потом от Курганской областной филармонии.

На конкурсе «Ялта-90» замкнул первую тройку, и через какое-то время популярный в то время шоумен Сергей Крылов пригласил Фадеева в Москву. В столицу тот перебрался в 1993-м.

Впоследствии Фадеев в качестве композитора и продюсера работал с такими известными исполнителями и группами, как Линда, Глюк’oZa, Катя Лель, Юлия Савичева, Иракли, Пьер Нарцисс, SEREBRO, Наргиз Закирова, Григорий Лепс, Emin, и многими другими.

Максим Осадчий работал с Фадеевым в качестве режиссера и оператора над многими проектами, начиная с Линды.

Ранее советская и российская эстрадная певица Ирина Салтыкова рассказала, где и с кем она собиралась отпраздновать свой 55-летний юбилей.

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