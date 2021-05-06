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Новоалтайские полицейские спасли семейную пару от гибели на пожаре

Общество
Новоалтайские полицейские спасли семейную пару от гибели на пожаре
пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю  /  пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Барнаул, 6 мая. Пожар в Новоалтайске мог унести жизни как минимум двух человек, но по счастливой случайности в момент возгорания рядом оказались сотрудники отдельной роты ППС. Это были старший лейтенант полиции Алексей Демин, старшие сержанты полиции Сергей Тараканов и Алексей Филатов.

«Во время ночного патрулирования улиц полицейские увидели дым в частном жилом секторе. Сообщив о происшествии в дежурную часть отдела полиции, сотрудники патрульно-постовой службы поспешили к месту происшествия. Они увидели, что в одном из домов загорелась веранда из-за чего выйти из него невозможно. Полицейские разбили окно, Сергей Тараканов проник внутрь горящего строения и помог выбраться из огня хозяевам», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Огонь в это время уже дошел до кухни, а там находились баллоны с газом, взрыва которых удалось избежать чудом. Полицейские организовали эвакуацию соседей и перекрыли дорогу в ожидании пожарных. 

«Я спала, муж находился на кухне. Узнали мы только тогда, когда полицейские постучали в окно и сказали, что мы горим. Горело все с сеней, и когда муж открыл дверь туда — все пошло на кухню», — говорит Лариса Винокурова, житель Новоалтайска.

В социальных сетях при этом волна негатива обрушилась именно на тех, кто проживает рядом. Выяснилось, что до того, как пожар заметили сотрудники полиции, его видели и другие люди, но никто так и не постучался в окна горящего дома, вместо этого снимали происходящее на видео.

«Парни умницы, молодцы. Только благодаря им мы остались живы. Побольше бы таких людей. Меня слезы разбирают… Самое главное, что мальчишки подоспели вовремя. Они ведь ехали совершенно не к нам, случайно увидели и не остались равнодушными» — рассказала спасенная Лариса Винокурова.

Добавим, что руководством ОМВД России по Новоалтайску принято решение о поощрении полицейских. Дом спасти не удалось.

Ранее ФАН писал, что в Краснодаре вспышка масла на плите в одной из квартир едва не привела к трагедии. В результате ЧП выбило стекла, от осколков могли пострадать женщина с ребенком, которые гуляли во дворе.
 

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