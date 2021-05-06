Глава МИД Армении рассказал о влиянии российских миротворцев на ситуацию в НКР

Ереван, 6 мая. Присутствие миротворческого контингента из РФ в Нагорном Карабахе способствовало предотвращению насилия над местными жителями, заявил и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян.

Дипломат в рамках совместного брифинга с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг отметил положительную роль миротворцев из РФ в регионе.

«Присутствие российских миротворцев предотвратило дальнейшие зверства в отношении жителей Арцаха», — сказал он.

Айвазян также отметил, что действия международных организаций в отношении восстановления Нагорного Карабаха не должны быть политизированными.

«Гуманитарный доступ в Арцах не должен политизироваться: речь идет о защите неотъемлемых прав человека, что не должно быть обусловлено соображениями о статусе», — добавил министр.

Российские миротворцы оказывают регулярную посильную поддержку для восстановления территории НКР и помощи местному населению. В апреле они обеспечили доставку гуманитарной помощи в населенный пункт Пирджавал Аскеранского района.