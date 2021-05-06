Производитель «АвтоВАЗ» рекордно увеличил продажи автомобилей в апреле

Тольятти, 6 мая. Бестселлером российского автопроизводителя стала модель Lada Granta, чьи продажи выросли в 4,6 раза по сравнению с апрелем прошлого года.

В минувшем месяце АвтоВАЗ продал на внутреннем рынке 37 931 автомобиль, и это в четыре раза больше, чем в апреле 2020 года, когда были продемонстрированы самые низкие продажи в истории компании в связи с пандемией. По итогам периода с января по апрель текущего года дилеры Lada реализовали 121 839 машин — на 37% больше, чем в прошлом году.

Самой популярной в апреле стала Lada Granta, чья реализация выросла в 4,6 раза и составила 14 050 машин. Второе место заняла Lada Vesta с результатом в 11 178 авто (продажи выросли в 3,8 раза). Третья строчка рейтинга досталась модели Lada Largus: в апреле было реализовано 4347 универсалов и фургонов (продажи увеличились в 2,7 раза).

Российский автопроизводитель выпустит до 2025 года четыре принципиально новых модели Lada, сообщал президент компании Ив Каракатзанис.

Лидер Всероссийского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков ранее оценил для «ФедералПресс» возможность реализации плана, согласно которому к 2035 году в России хотят нарастить долю продаж электромобилей до 25%.