Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. События дня

В Донбассе раскритиковали визит Блинкена в Киев
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев нацелен на обострение ситуации в Донбассе. Такое мнение высказали главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
«Я думаю, что однозначно все заявления, все решения, которые будут приниматься, все инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации в Донбассе», —заявил глава ЛНР.
При этом Пасечник отметил, что мир в Донбассе «не отвечает интересам Соединенных Штатов», а значит, после двухдневного визита Блинкена ждать улучшения ситуации в регионе не стоит. Глава Госдепа прибыл на Украину накануне. Он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Ожидается, что одной из тем переговоров станут поставки американского оружия в Незалежную.
Индия обновила суточный антирекорд по COVID-19
Global Look Press / Naveen Sharma/Keystone Press Agency
Индия обновила антирекорд по числу новых заболевших COVID-19 за сутки. По данным местного министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано более 412 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число инфицированных приближается к 21 миллиону. По этому показателю Индия теперь уступает лишь Соединенным Штатам. Вспышку болезни здесь сравнивают с войной. Накануне индийская делегация на встрече глав МИД стран Большой семерки в Лондоне самоизолировалась в полном составе. Два ее представителя сдали тест на коронавирус и получили положительный результат.
Пилотажной группе «Стрижи» исполнилось 30 лет
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» встретила 30-летний юбилей. Официальным днем рождения покорителей небес считается 6 мая 1991 года. Почти сразу «Стрижи» начали выступать за пределами России и поразили мастерством французских зрителей на празднике, посвященном 50-летию эскадрильи «Нормандия — Неман». Уже в 1993-м «крылатое братство» заслужило звание лучшей пилотажной группы в мире. В юбилейном году «Стрижи» обновили программу и впервые покажут групповой пилотаж с большим количеством перестроений в воздухе в составе девяти экипажей. А ранее, 5 апреля, свое 30-летие отметили другие виртуозы авиации и напарники «Стрижей» — группа «Русские витязи».
Прототип корабля Starship успешно приземлился в Техасе
Prt Scr youtube.com / SpaceX
Компания SpaceX опубликовала видео первого успешного приземления прототипа корабля Starship в штате Техас. Демонстратор технологий с серийным номером 15 взлетел на высоту 10 километров, после чего благополучно вернулся на стартовую площадку. После «мягкой посадки» своей радостью уже поделился с подписчиками в Twitter глава компании Илон Маск. Ранее три испытания корабля потерпели фиаско. Прототипы всякий раз взрывались.