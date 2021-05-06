Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. События дня

В Донбассе раскритиковали визит Блинкена в Киев

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев нацелен на обострение ситуации в Донбассе. Такое мнение высказали главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«Я думаю, что однозначно все заявления, все решения, которые будут приниматься, все инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации в Донбассе», —заявил глава ЛНР.

При этом Пасечник отметил, что мир в Донбассе «не отвечает интересам Соединенных Штатов», а значит, после двухдневного визита Блинкена ждать улучшения ситуации в регионе не стоит. Глава Госдепа прибыл на Украину накануне. Он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Ожидается, что одной из тем переговоров станут поставки американского оружия в Незалежную.