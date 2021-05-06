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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. События дня

  /   Обновлено: 06 мая 2021 13:32
Общество
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. События дня
Global Look Press  /  Melina Mara - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

В Донбассе раскритиковали визит Блинкена в Киев

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев нацелен на обострение ситуации в Донбассе. Такое мнение высказали главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
«Я думаю, что однозначно все заявления, все решения, которые будут приниматься, все инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации в Донбассе», —заявил глава ЛНР.
При этом Пасечник отметил, что мир в Донбассе «не отвечает интересам Соединенных Штатов», а значит, после двухдневного визита Блинкена ждать улучшения ситуации в регионе не стоит. Глава Госдепа прибыл на Украину накануне. Он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Ожидается, что одной из тем переговоров станут поставки американского оружия в Незалежную.

Индия обновила суточный антирекорд по COVID-19

Госсекретарь США прибыл в Киев. События дня
Global Look Press  / Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Индия обновила антирекорд по числу новых заболевших COVID-19 за сутки. По данным местного министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано более 412 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число инфицированных приближается к 21 миллиону. По этому показателю Индия теперь уступает лишь Соединенным Штатам. Вспышку болезни здесь сравнивают с войной. Накануне индийская делегация на встрече глав МИД стран Большой семерки в Лондоне самоизолировалась в полном составе. Два ее представителя сдали тест на коронавирус и получили положительный результат.

Пилотажной группе «Стрижи» исполнилось 30 лет

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. События дня
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» встретила 30-летний юбилей. Официальным днем рождения покорителей небес считается 6 мая 1991 года. Почти сразу «Стрижи» начали выступать за пределами России и поразили мастерством французских зрителей на празднике, посвященном 50-летию эскадрильи «Нормандия — Неман». Уже в 1993-м «крылатое братство» заслужило звание лучшей пилотажной группы в мире. В юбилейном году «Стрижи» обновили программу и впервые покажут групповой пилотаж с большим количеством перестроений в воздухе в составе девяти экипажей. А ранее, 5 апреля, свое 30-летие отметили другие виртуозы авиации и напарники «Стрижей» — группа «Русские витязи».

Прототип корабля Starship успешно приземлился в Техасе

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. События дня
Prt Scr youtube.com  / SpaceX

Компания SpaceX опубликовала видео первого успешного приземления прототипа корабля Starship в штате Техас. Демонстратор технологий с серийным номером 15 взлетел на высоту 10 километров, после чего благополучно вернулся на стартовую площадку. После «мягкой посадки» своей радостью уже поделился с подписчиками в Twitter глава компании Илон Маск. Ранее три испытания корабля потерпели фиаско. Прототипы всякий раз взрывались.

 

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