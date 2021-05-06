Американский генерал: Черное море играет ключевую роль для операций ВС США

Вашингтон, 6 мая. Пентагон считает Черноморский регион ключевым для военных операций своих вооруженных сил. Об этом заявил американский бригадный генерал Кристофер Норри.

Такое мнение генерал высказал на фоне прошедших маневров Fires Shock, которые являются частью учений НАТО Defender Europe 21. Как заявил военный, мероприятия проводятся в соответствии с международными правилами.

«Черное море является ключевым для военных операций. Безопасность восточного фланга НАТО, а также безопасность суверенных государств региона зависят от нашей способности сдерживать потенциальных противников», — отметил военачальник.

При этом некоторое время назад к российским черноморским границам совершили вылеты самолеты-разведчики в США. Также сообщалось, что рядом с Крымом находится самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Orion Военно-морских сил США.

Ранее сообщалось, что в Южный военный округ направят истребители Су-35С для сдерживания активности НАТО в Черном море.