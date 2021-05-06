Выступавший в костюме Носорога Туриченко рассказал, как попал в «Маску»

Москва, 6 мая. Популярный певец Кирилл Туриченко впервые рассказал, как он попал в популярный проект «Маска». В шоу солист группы «Иванушки International» выступал в костюме Носорога.

Изначально артиста приглашали в первый сезон, который стартовал 1 марта 2020 года. В тот момент у Туриченко было много концертов, поэтому предложение он отклонил.

Спустя некоторое время началась пандемия, концерты и мероприятия были отменены. В это время музыканту написал друг из компании WeiT Media и предложил принять участие во втором сезоне «Маски».

«Я снова пришел на прослушивание, встретил этих замечательных людей, которые со мной работали — они ко мне отнеслись с верой, что я как минимум должен был дойти до финала», — рассказал Туриченко в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Артист покинул шоу в первом полуфинале. Спустя время после выхода последнего выпуска музыкант впервые опубликовал закулисные кадры проекта.

Ранее Туриченко признавался, что в костюме Носорога ему нечем было дышать, пишет «Вечерняя Москва».