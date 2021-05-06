Арт-директор Краско хочет уберечь 90-летнего артиста от брака с молодой девушкой

Москва, 6 мая. Вячеслав Смородинов, долгое время сотрудничающий с актером Иваном Краско пытается уберечь его от мошенничества.

Народный артист СССР и РФ Иван Краско снова собирается жениться. Это будет уже пятая свадьба в жизни артиста, учитывая что жениху 90 лет. Об этом «Собеседнику» рассказал арт-директор и друг артиста Вячеслав Смородинов.

«Хорошим эти «отношения» не закончатся», — заявил он.

Поклонники актера возмущены. По мнению большинства из них, молодая избранница Ивана Ивановича выходит за него замуж исключительно из корыстных целей. Такого же мнения придерживается и Смородинов. Он отметил, что Наталья Смыкова, как и предыдущие возлюбленные легенды театра и кино думают только о деньгах мужчины.

Сам Иван Иванович при этом искренне счастлив и отмечает, что в его жизни наконец появилась женщина, способная дарить ему заботу и тепло.

Накануне были опубликованы фото молодой невесты Ивана Краско.

По словам арт-директора легенды театра и кино, актер еще не отошел от развода с прежней супругой, которая была моложе Ивана Ивановича на 60 лет.

«Я не верю в искренность этой пантеры, уж больно сильно Краско доверяет своим женщинам. Вы поймите, я ему хоть помогал, он за мной был, как за каменной стеной, а теперь она меня просто отодвигает в сторону. Кто она такая? — возмущается Смородинов. — Они всего пару месяцев знакомы! «Меня уже везет на дачу Наташа, спасибо, Славонька, не надо», — теперь слышу от Ивана все чаще и чаще».

Арт-директор актера отмечает, что если все и правда по-настоящему, то он будет только рад за Ивана Краско. Недоумение у Вячеслава Смородинова вызывает только одно — почему Смыкова решила забрать Ивана к себе в особняк.

«Пусть достроит ему дом в его родных Вартемягах, как я хотел, а главное, пусть поможет любимому артисту с операцией на глазах, которая ему необходима, вот тогда я поверю в искренние чувства»,— отметил Смородинов.

Вячеслав не скрывает зла. Он уверен, что девушка хочет вступить с артистом в законный брак, чтобы остаться в истории супругой Народного артиста Ивана Краско.

«Как бы Ваня ко мне не относился, я готов стоять за него стеной до последнего и бросать его не собираюсь», — заключил арт-директор Ивана Ивановича.

Ранее сообщалось, что Иван Краско познакомился со своей избранницей в театре. Она является поклонником его творчества.