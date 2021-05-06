Предприятиям-загрязнителям в России может грозить остановка выплаты дивидендов

Москва, 6 мая. Проект закона об ответственности российских компаний за ликвидацию вреда природе разрабатывают в Правительстве РФ. Совещание по этой теме провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

В числе прочего предлагается обязать собственников предприятий предоставлять план по ликвидации негативных последствий для природы за пять лет до окончания срока эксплуатации объекта. Если владелец не может представить соответствующий документ и доказать его финансовое обеспечение, ему грозит прекращение выплаты дивидендов, сообщает «Российская газета».

По словам Абрамченко, проект закона сможет установить ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов. Помимо этого, он закрывает лазейки, которые ранее допускали прекращение производства без ликвидации вреда природе.

«Нельзя будет через фирмы-однодневки уходить от ответственности. Каждый новый собственник должен будет понимать, что покупает «сложный» объект с накопленным экологическим вредом, который нужно самостоятельно ликвидировать», — отметила вице-премьер.

Первый в России онлайн-хакатон в сфере обращения с отходами проведет 21–25 мая Российский экологический оператор (РЭО).

Роспотребнадзор между тем повторно зафиксировал нарушение на заводе «Омскшина». Из выпуска коллектора в Омь сбрасывались сточные воды с алюминием, медью, марганцем и другими загрязняющими веществами, сообщает «ФедералПресс».