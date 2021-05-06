Елена Вяльбе подала документы на вступление в совет FIS

Москва, 6 мая. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вошла в число кандидатов в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Пресс-служба FIS сообщила, что трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе может войти в совет организации. Президент ФЛГР подала документы и оказалась в списке из 17 кандидатов. Выборы в совет FIS пройдут 4 июня.

Кроме того, в ходе конгресса организации будет избран ее новый президент. Действующий глава FIS Джанфранко Каспер решил оставить должность до истечения срока полномочий. Пост президента организации он занимает с 1998 года.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил Елену Вяльбе с 53-летием. Лауреат премии ТЭФИ обратился к президенту ФЛГР в Instagram-аккаунте.