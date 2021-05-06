Упаковки сигарет в России могут стать обезличенными

Москва, 6 мая. Производителей табачных изделий в России могут обязать выпускать упаковки сигарет обезличенными, сообщили в Правительстве РФ.

При этом 75% пачки будут занимать изображения о вреде курения. Соответствующий пункт внесен в план мероприятий для реализации антитабачной концепции, утвержденной кабмином. Всего документ предусматривает свыше 20 мероприятий. Отмечается, что требования к упаковке будут усовершенствованы на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Полностью отказаться от продажи табачных изделий к 2025 году собираются власти Новой Зеландии. План отказа от вредной привычки предполагает введение мер по постепенному сокращению никотина в табаке.