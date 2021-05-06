В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет

Москва, 6 мая. Использование жидкостей для электронных сигарет может попасть под запрет в России. Правительство занимается разработкой этого вопроса.

Возможность запрета жидкостей для электронных сигарет включили в план по реализации антитабачной концепции, которая рассчитана до 2035 года. Соответствующий документ утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Реализация концепции позволит снизить количество курильщиков с текущих 29% до 21%. Наряду с этим российские власти проработают вопрос о введении запрета на применение ароматизаторов, красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость, во всех никотинсодержащих изделиях.

Кроме того, могут измениться упаковки табачной продукции. Производителей планируют обязать оформлять табачные изделия обезличенно.