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В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет

  /   Обновлено: 06 мая 2021 12:24
Общество
В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет
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Москва, 6 мая. Использование жидкостей для электронных сигарет может попасть под запрет в России. Правительство занимается разработкой этого вопроса.

Возможность запрета жидкостей для электронных сигарет включили в план по реализации антитабачной концепции, которая рассчитана до 2035 года. Соответствующий документ утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Реализация концепции позволит снизить количество курильщиков с текущих 29% до 21%. Наряду с этим российские власти проработают вопрос о введении запрета на применение ароматизаторов, красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость, во всех никотинсодержащих изделиях.

Кроме того, могут измениться упаковки табачной продукции. Производителей планируют обязать оформлять табачные изделия обезличенно.

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