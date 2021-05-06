В результате столкновения Cadillac и Skoda в Ленинградской области погибла женщина

Санкт-Петербург, 6 мая. ГУ МВД по региону сообщает о гибели женщины во время столкновения двух автомобилей на 149-м км трассы Санкт-Петербург — Псков.

Водитель Cadillac не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Skoda. Пассажир легковушки скончался в машине скорой помощи, а водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время водитель Cadillac задержан полицией. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства случившегося.

Спасатели Ленобласти вытащили из разбитых машин пострадавших в жутком ДТП, сообщал ФАН. Сотрудники МЧС применили специальные средства для того, чтобы вызволить из салонов автомобилей участников аварии в Лужском районе.