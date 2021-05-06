Евросоюз пригласил США, Норвегию и Канаду к участию к программе военной мобильности

Брюссель, 6 мая. Страны Евросоюза пригласили США, Канаду и Норвегию принять участие в программе военной мобильности PESCO. Об этом говорится в совместном заявлении Совета ЕС.

Заседание на уровне глав министерств обороны проходит в Брюсселе. Указано, что Совет отреагировал на запросы со стороны Соединенных Штатов, Канады и Норвегии. Страны желают присоединиться к программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO).

Новые государства станут первыми участниками инициативы «военная мобильность», которые не входят в состав Евросоюза. В рамках озвученного плана предполагается улучшить процесс переброски войск НАТО по европейским территориям.

Появление новых членов в PESCO является важным моментом, заявила ранее глава МО ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.