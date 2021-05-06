Порошенко назвал конструктивной встречу с госсекретарем США

Киев, 6 мая. Встреча с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном была конструктивной и подтвердила важность Украины для США, заявил экс-глава государства Петр Порошенко.

Блинкен начинает официальную часть своего двухдневного визита на Украину, где встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

«Встреча была очень конструктивная и символическая, потому что когда Украину посещает среди первых стран один из самых высоких чиновников США — это символ важности Украины для США», — подчеркнул Порошенко.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что визит госсекретаря США на Украину негативно скажется на обстановке в государстве.