Лавров пригрозил ответом на выпады Запада против руководства России

Ереван, 6 мая. Россия не оставит без ответа выпады Запада против руководства страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, без ответа не останутся также высказывания против российских политиков и компаний. Также Лавров назвал нелегитимной череду антироссийских санкций Запада. Он уверен, что антироссийские ограничения вводят без убедительных оснований.

«Брюссель обуреваем манией безнаказанности, это путь в никуда», — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ проводит встречу с армянским коллегой в Ереване. На следующей неделе он посетит Азербайджан. По словам Лаврова, ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, а малозначительные инциденты оперативно регулируются российскими миротворцами.