Первый передвижной храм-автомобиль будет курсировать по деревням Алтайского края

Барнаул, 6 мая. Специальный мобильный «храм на колесах» будет передвигаться по деревням Алтайского края. Его освятят в честь Коробейниковской иконы Божией Матери.

Такой «алтарь на колесах» прежде всего создан для сопровождения Всероссийского крестного хода в село Коробейниково, который уже более 20 лет проходит в регионе в конце июня. Мобильный храм заменит скинию — большую палатку, в которой на пути крестного хода совершали богослужения.

Как сообщается, передвижной храм — единственный подобный объект в России за территорией Урала. По Алтаю «храм на колесах» поедет уже в текущем году.

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