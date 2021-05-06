Причиной развода Билла и Мелинды Гейтс могла стать 36-летняя китаянка

Вашингтон, 6 мая. Сотрудница Фонда Билла и Мелинды Гейтс 36-летняя Чжэ «Шелли» Ван могла стать причиной развода известной пары. Новость о романе миллиардера с переводчицей распространилась в Weibo.

Представители СМИ называют молодую китаянку виновницей развода, который оценивается в 130 миллиардов долларов. Ван опровергает все слухи и заявляет, что с Гейтсом ее связывали исключительно профессиональные отношения в рамках фонда. По информации издания Daily Mail, все знакомые отзываются о 36-летней переводчице как о профессионале и считают, что она не могла стать причиной разлада в семье основателя Microsoft.

Предприниматель объявил о разводе со своей супругой Мелиндой 3 мая, пишет «Вечерняя Москва». Пара, прожившая вместе 27 лет, не стала разглашать причины расставания, чем вызвала массу домыслов в Сети.

Выяснилось, что супруги не составляли брачного договора, несмотря на то, что в 1987 году Гейтс женился, будучи уже миллиардером. Пара будет делить состояние без вмешательства суда.