США не пытаются сдерживать Китай и выступают за сохранение отношений

Вашингтон, 6 мая. Американская администрация не пытается сдерживать Китай и выступает за сохранение системы международных отношений, которая основана на установленных правилах.

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью британской вещательной корпорации BBC. По его словам, если кто-то попытается «подорвать эту систему», то об этом сразу же заявят.

«США не стремятся сдерживать Китай, препятствовать его развитию», — подчеркнул Блинкен.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что визит американского государственного секретаря на Украину негативно скажется на обстановке в регионе.