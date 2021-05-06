Лукашенко пригрозил Европе новыми «перспективами» в случае санкций

Минск, 6 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ведомствам страны сообщить Европе о «реальных перспективах и фактах» в случае новых санкций против Минска.

В ходе встречи с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном Лукашенко уточнил, что Минск вынужден будет отвечать на санкции, чтобы «народу было не стыдно, что у них есть такое руководство».

«Мы не хотим никакой экономической войны. Они все, европейцы: мы введем санкции! Ну, мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда, на восток — пусть возят», — возмутился белорусский лидер.

Как отметил Лукашенко, в отличие от США, страны Запада реально видят, что происходит, и понимают, что все войны случались «из-за драк в Европе». Минск не хочет «этой войнушки» с западными партнерами, добавил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко напомнил, что США и Европа ничем не помогли стране в борьбе против коронавируса.