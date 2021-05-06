Пушков: США выделили более 4,6 млрд долларов для вооружения Украины против России

Москва, 6 мая. Вашингтон выделил свыше 4,6 млрд долларов материальной помощи для Украины с 2014 года. Большая часть средств была направлена на поставки оружия, отметил сенатор РФ Алексей Пушков.

По его мнению, истинной целью таких действий США является «вооружение Украины против России». От этой помощи в выигрыше не остался ни один украинец. Вашингтон лишь преследует намерения поощрить антироссийское настроение Киева.

«Так США задешево — а 4,6 миллиарда за семь лет это очень немного — покупают Украину», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Также недавно стало известно о прибытии в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Он заявил киевским властям о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Вашингтона.