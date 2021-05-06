Эксперты по туризму опровергли данные о массовой отмене бронирований в Крыму

Севастополь, 6 мая. Отмена бронирований на курортах Крыма и Черноморского побережья не носит массовый характер, сообщили эксперты туристической индустрии.

Немногие отельеры отменяют ранее оформленные бронирования и индексируют цены. Наибольшее количество отмен приходится на Крым, Краснодарский край, Абхазию, Ленинградскую область, Карелию, Ставропольский край. Подобные случаи не были отмечены в хороших отелях, которые ставят превыше всего свою репутацию, подчеркнул глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

На данный момент Министерство курортов и туризма Республики Крым не обладает подтвержденными данными об отмене бронирования со стороны отелей. Повышенный спрос на отдых в Крыму наблюдается из-за закрытия зарубежных направлений.

Ранее сообщалось о пробках в Крыму, возникших из-за наплыва туристов. Лишь 30–35% путешественников прилетают на отдых самолетом, большая часть приезжает на личном транспорте.