Вашингтон, 6 мая. Сокращение численности американских войск в Европе означает, что в случае конфликта НАТО окажется полностью бессильна перед РФ, заявил бывший сотрудник Пентагона Мэттью Камброд.

Как отметил экс-заместитель помощника главы военного ведомства, Вооруженные силы США в Европе сократились на 85% по сравнению с периодом холодной войны. Так, из региона были отозваны многие танковые и пехотные дивизии, до этого призванные противостоять Советской армии.

Кроме того, на свои базы были выведены штурмовые и ударные вертолеты, а также некоторая часть грузовых самолетов С-5. Камброд заявил, что теперь в случае необходимости Вашингтон не будет в состоянии оперативно перебросить войска для оказания своевременной помощи европейским союзникам.

По мнению эксперта, такое сокращение американских войск, призванных защищать НАТО, дает России стратегические преимущества против Прибалтики и Польши. Камброд заключает, что без армии США европейские члены Альянса проявят полное бессилие.

Ранее австрийский политолог Герхард Манготт исключил войну между Россией и НАТО из-за Украины.