Зеленский и госсекретарь США Блинкен встретились в Киеве

Киев, 6 мая. Президент Украины Владимир Зеленский и американский госсекретарь Энтони Блинкен начали переговоры.

О начале встречи сообщили в пресс-службе главы государства. Зеленский поприветствовал американского чиновника и отметил роль встречи для Незалежной.

«Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку», — сказал президент Украины.

Ранее запланированные переговоры главы государства и Блинкена прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Соединенные Штаты могут попытаться выдавить переговорщиков со стороны республики из процесса по урегулирования обстановки в регионе.