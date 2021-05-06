Кремль опроверг работу Петрова и Боширова в администрации президента

Москва, 6 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вброс, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов якобы работали в Кремле.

По словам Пескова, в Кремле нет подразделения, занимающегося спортивным питанием, где могли работать Петров и Боширов. Он добавил, что ему неизвестно, что они работали в администрации президента, пишет РИА Новости.

«В целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента», — заявил Песков.

Петров и Боширов ранее утверждали, что работают в сфере спортивного питания и фитнес-индустрии.

Ранее Песков сообщил, что место проведения переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока еще не определено.