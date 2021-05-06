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Киев хочет видеть в Мариуполе полноценную базу НАТО

Украина
Киев хочет видеть в Мариуполе полноценную базу НАТО
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Киев хочет видеть в Мариуполе полноценную базу НАТО, и проход иностранных военных судов ему необходим, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Вопрос Азовского моря

Россия якобы может совершить аннексию Азовского моря. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Азовское море сейчас — легкая мишень для России. После незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря. И она постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути», — заявил Кулеба.

Киев хочет видеть в Мариуполе полноценную базу НАТО
mfa.gov.ua  / Пресс-служба МИД Украины

Ранее Европейский парламент призвал Евросоюз в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Депутаты ЕП призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря.

База НАТО в Мариуполе

Политолог Владимир Карасев заметил, что Россия, как и любая уважающая себя держава, будет контролировать зону своего влияния и территории, представляющие интерес.

«Украина, как не уважающая себя страна, не может себе подобное позволить. Поэтому, как страна-сателлит, Украина обращается с жалобами к своему непосредственному хозяину — Соединенным Штатам. Но Вашингтону Украина интересна только в качестве враждебного к России субъекта. Иными словами, рабы понимают, что они рабы, а господа понимают, что они господа. И всех устраивает подобная ситуация. Возвращаясь к теме Азовского моря, повторю — это наше море, это зона нашего влияния», — пояснил Владимир Карасев.

Киев хочет видеть в Мариуполе полноценную базу НАТО
facebook.com  / Міністерство оборони України

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что Азовское море после воссоединения Крыма с Россией выступает бельмом для украинской внешней политики.

«Бывшая дельта реки Дон выступает местом не только политических манипуляций, но и провокаций со стороны Украины. Вспомним «прорыв» Порошенко. Его акватория вообще требует пересмотра морских границ государств. Не учитывается зона ДНР, да и российско-украинская граница не установлена окончательно. Конечно, Киев хотел бы видеть в Мариуполе полноценную базу НАТО, и проход иностранных военных судов ему необходим. Вот и пытается выторговать новые льготы для своих западных хозяев», — заключил Антон Бредихин.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу: он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

россия сша украина
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