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Экологи обвинили принца Лихтенштейна в убийстве медведя в Румынии

  /   Обновлено: 06 мая 2021 11:52
Происшествия
Экологи обвинили принца Лихтенштейна в убийстве медведя в Румынии
pixabay.com  /  PD

Бухарест, 6 мая. Экологическая группа Agent Green и австрийская VGT заявили, что принц Эммануэль фон унд цу Лихтенштейн убил на охоте бурого медведя, считавшегося самым большим в Европе.

По данным правозащитников, принц получил разрешение на отстрел медведицы, которая нанесла ущерб местным жителям в населенном пункте Ойдула. Однако он убил не медведицу, а 17-летнего медведя по кличке Артур. Экологи считают, что он сделал это умышленно, чтобы сделать из животного трофей и повесить его на стену.

Охоту на бурых медведей запретили в Румынии в 2016 году. Однако власти делают исключения и иногда дают разрешение на отстрел особей, которые угрожают населению или приносят серьезный ущерб.

румыния медведь экологи
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