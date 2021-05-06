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Власти Китая заявили об ущемлении суверенитета на фоне слов глав МИД стран G7

Политика
Власти Китая заявили об ущемлении суверенитета на фоне слов глав МИД стран G7
wikipedia.org  /  Charlie fong

Пекин, 6 мая. Правительство КНР считает посягательством на суверенитет совместное заявление глав МИД стран G7. Прозвучали обвинения в проведении нарушающей права человека политике в Гонконге.

Об этом рассказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь на брифинге. По его словам, странам «Большой семерки» стоит заняться решением своих внутренних проблем.

«Это обвинения, не опирающиеся на объективные факты (...) Мы считаем это заявление грубым посягательством на суверенитет Китая», — подчеркнул он.

Ранее политолог Александр Дудчак рассказал, что если Москва и Пекин объединятся против Вашингтона, то это станет катастрофой для Соединенных Штатов.

G7 китай мид
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