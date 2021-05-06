Дочь солиста «Непары» Александра Шоуа перенесла операцию

Москва, 6 мая. Младшая дочь солиста группы «Непара» Александра Шоуа Таисия перенесла операцию под общим наркозом. Девочке удалили атерому.

Атерома — новообразование на коже. Хирурги успешно удалили его, и теперь девочка, пролежавшая несколько дней в больнице вместе с матерью, может вернуться домой. По словам жены исполнителя Натальи, операцию они решили сделать в преддверии школы.

«Новообразование было небольшое, но в любой момент могло начать расти. Киста возникла из-за закупорки протока сальной железы, никак не беспокоила, но некрасиво — потому что девочка. Плюс не хотелось испытывать лишние нервы перед школой», — цитирует супруга артиста «СтарХит».

Семья недавно перебралась за пределы Москвы. Они купили квартиру в элитном жилом комплексе в Рассказовке.