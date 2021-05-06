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Названы сроки формирования иммунитета к COVID-19 после вакцинации препаратом «КовиВак»

  /   Обновлено: 06 мая 2021 11:56
Общество
Названы сроки формирования иммунитета к COVID-19 после вакцинации препаратом «КовиВак»
facebook.com  /  ФГУП ПИПВЭ им М.П. Чумакова

Москва, 6 мая. Иммунитет после прививки российской вакциной от коронавируса «КовиВак» вырабатывается через 42 дня после первой вакцинации.

Об этом рассказал генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов. По его словам, сроки выработки иммунитета у каждого конкретного пациента могут отличаться, поскольку «все люди разные». Это зависит от возраста, сопутствующих болезней или индивидуальных особенностей организма.

«Мы говорим о контрольных сроках, когда берем анализ крови для предоставления данных в министерство здравоохранения», — подчеркнул Ишмухаметов в беседе с kp.ru.

Ранее стало известно, что большинство россиян гордятся отечественными вакцинами от коронавирусной инфекции. О гордости за страну из-за вакцин высказались 63,8% участников опроса.

иммунитет коронавирус ковивак
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