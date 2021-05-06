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Женщину до смерти забили кирпичами в Орехово-Зуево

Происшествия
Женщину до смерти забили кирпичами в Орехово-Зуево
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Орехово-Зуево. Сыщики пока не смогли раскрыть убийство женщины, труп которой был обнаружен рядом с местом проживания погибшей. Как стало известно ФАН, по версии правоохранителей, ее убили разломанными кусками кирпича.

Труп нашел случайный прохожий. Он проходил рядом с домом №7 по улице Степана Терентьева в городе Орехово-Зуеве и увидел лежащую на земле женщину. Ее голова была изуродована до неузнаваемости. Об этом сразу было сообщено в дежурную часть полиции. На место происшествия выдвинулись медики, полицейские и следователи СК. Врачи констатировали смерть потерпевшей. Они предположили, что она скончалась от множественных травм и ран головы, осложненных обильным кровотечением.

Следователи ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На данный момент сотрудники уголовного розыска проводят оперативные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.

«Пока картина убийства не совсем ясна, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мы выяснили, что 47-летняя погибшая проживала в доме, около которого был обнаружен ее труп. Сейчас устанавливаем место ее работы и другие обстоятельства ее жизни, а также связи и родственников. Эта информация должна помочь в раскрытии преступления».

Силовики изъяли след обуви и два окровавленных куска кирпича, которые находились рядом с трупом. Они предполагают, что именно этими обломками строительного мусора погибшей были нанесены смертельные удары. Сыщики уверены, что найдут убийцу в ближайшее время. Помочь в этом стражам порядка могут видеокамеры наружного наблюдения.

Если причастный к преступлению будет найден, а вина его будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

убийство женщина орехово-зуево
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