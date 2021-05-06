Песков заявил, что место проведения переговоров Путина и Байдена еще не определили

Москва, 6 мая. Место проведения переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока еще не определено.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, пока ему нечего рассказать представителям СМИ, так как с местом проведения саммита еще не определились.

Ранее эксперты издания Politico предположили, что встреча Путина и Байдена может пройти в Праге. Кроме того, в список возможных мест переговоров вошли Исландия, Словения и Азербайджан. Власти Чехии вели переговоры с Москвой и Вашингтоном о возможном саммите лидеров в столице, но затем произошел дипломатический скандал между Прагой и РФ.