Представлен прогноз по росту российской экономики в 2021 году

Москва, 6 мая. Экономика России по итогам 2021 года может продемонстрировать максимальный с 2012 года рост в 3,08%, следует из результатов консенсус-прогноза СМИ.

Благодаря этому правительство сможет выполнить поручение президента Владимира Путина о приросте экономики темпами не ниже среднемировых. Участие в консенсус-прогнозе приняли аналитики крупнейших отечественных банков. Минимальный рост ожидают в «Открытии» и Совкомбанке — на 2,8%, а максимальный в ВТБ — до 3,7%.

Рост ВВП будет обеспечен устойчивым снижением числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала года, вакцинацией населения, ростом цен на нефть, наращиванием потребления и инвестиций, в том числе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в комментарии «Известиям».

Согласно прогнозу Центробанка, отечественная экономика в текущем году может вырасти на 3–4%, а обновленный макропрогноз Минэкономразвития показывает прирост в 2,9%. В 2020 году ВВП России сократился на 3%, тогда как мировой — на 3,3%.

Эксперты ранее допустили, что ключевая ставка ЦБ к концу года может вырасти до 6%. Между тем высказываются мнения, что государство должно уделять больше внимания таким сферам, как мода и дизайн, разработка компьютерных игр и анимация. Их доля в валовом внутреннем продукте сравнительно невелика, но, возможно, они помогут снять экономику с сырьевой иглы, пишет «ФедералПресс».