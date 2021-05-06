Врач назвал опасные для любой кожи продукты

Москва, 6 мая. Употребление некоторых продуктов может быть опасно для здоровья кожи любого типа и состояния. Об этом предупредил врач высшей категории Владимир Зайцев.

Кожа может проявлять острую реакцию на продукты-аллергены. При этом людям не всегда известно о наличии аллергии на ту или иную пищу. По словам специалиста, отрицательно на состоянии кожного покрова сказываются аджика, горчица, хрен, кетчупы, чипсы, сухарики и другая подобная еда.

Кроме того, опасными для кожи могут быть соленые продукты, в том числе соленья или маринованные огурцы. Рацион, состоящий из жирной и сладкой пищи, чреват кожными высыпаниями, передает iReactor.

Турецкие эксперты ранее назвали продукты, которые мешают человеку похудеть. Так, в перечень попали жареная пища, белая мука, соль, сахар и газировка.