Полицейские нашли труп мужчины с колото-резаной раной в Тихвине

Санкт-Петербург, 6 мая. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины, труп которого был обнаружен в Тихвине. По подозрению в убийстве задержана сожительница погибшего.

Стражи порядка узнали о смертельном инциденте от женщины, с которой проживал погибший. Она позвонила в полицию и сообщила, что ее возлюбленный якобы упал в ванной и умер от полученных травм. Однако в ходе проверки ЧП слова женщины не подтвердились. В квартире, где проживала пара, правоохранители обнаружили труп мужчины с колото-резаной раной в области брюшной полости.

В связи с этим полицейские задержали женщину до выяснения обстоятельств случившегося. По их версии, она могла зарезать сожителя во время конфликта, сообщил источник ФАН в органах. Для проверки соответствующей версии из квартиры покойного были изъяты девять ножей и следы пальцев.

В Воронеже правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве подруги, сообщал ФАН. Предполагается, что мужчина зарезал знакомую за оскорбления.